積水化成品工業は続急騰し、昨年来高値を更新している。前週末１月３０日の取引終了後、２６年３月期第３四半期累計（４～１２月）の連結決算を発表した。売上高が９０４億８００万円（前年同期比１３．０％減）、営業利益が１６億９６００万円（同５．８倍）、最終損益が２４億１７００万円の赤字（前年同期２５００万円の黒字）だった。大幅な営業増益を評価した買いが集まっている。 同社は欧州市場で自動車シ