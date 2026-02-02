ブルボンが大幅高で３日続伸している。１月３０日の取引終了後に、２６年３月期の連結業績予想について、売上高を１１８０億円から１１９７億円（前期比５．５％増）へ、営業利益を６０億円から７３億円（同２．３％減）へ、純利益を４３億円から５７億円（同２．４％増）へ上方修正し、あわせて期末配当予想を２０円から２２円へ引き上げ年間配当予想を４２円（前期３７円）としたことが好感されている。 主力のビスケット