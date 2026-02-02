午前１１時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は１００８、値下がり銘柄数は５２６、変わらずは５９銘柄だった。業種別では３３業種中２３業種が上昇。値上がり上位に空運、海運、建設、輸送用機器など。値下がりで目立つのは証券・商品、石油・石炭、その他金融など。 出所：MINKABU PRESS