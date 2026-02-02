ワシントン・ウィザーズ vs サクラメント・キングス日付：2026年2月2日（月）開催地：キャピタル・ワン・アリーナ（Washington）最終スコア：ワシントン・ウィザーズ 116 - 112 サクラメント・キングス NBAのワシントン・ウィザーズ対サクラメント・キングスがキャピタル・ワン・アリーナ（Washington）で行われた。 第1クォーターはワシントン・ウィザーズがリード