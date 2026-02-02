トロント・ラプターズ vs ユタ・ジャズ日付：2026年2月2日（月）開催地：スコシアバンク・アリーナ（Toronto）最終スコア：トロント・ラプターズ 107 - 100 ユタ・ジャズ NBAのトロント・ラプターズ対ユタ・ジャズがスコシアバンク・アリーナ（Toronto）で行われた。 第1クォーターはトロント・ラプターズがリードし28-23で終了する。第2クォーターは