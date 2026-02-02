きょう未明、山形県鶴岡市で稲倉が焼ける火災がありました。 【画像】火災現場 けが人などはいません。 警察によりますときょう午前２時半ごろ、鶴岡市西荒屋で火災が起きていると住人から１１９番通報がありました。 焼けていたのは６４歳の男性が所有する稲倉で、火はおよそ３時間半後に消し止められましたが、稲倉１棟が焼けました。 この火災でけがをした人などは確認されていません。 消防などが出火原因などについて調