周知の通り、サウジアラビアで開催されていたU-23アジアカップは、決勝で中国に４−０で大勝したU-23日本代表の優勝で幕を閉じた。大会後、日本の主将を務めた20歳のDF市原吏音がオランダの強豪AZへ、中国の21歳MFシュー・ビンはプレミアリーグのウォルバーハンプトンへ移籍を果たした。この電撃的なニュースに落胆したのが、韓国メディア『スポーツ朝鮮』だ。「韓国サッカー界だけが遅れをとっている。U-23アジアカップ決勝