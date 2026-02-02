ついに新天地デビューを飾った日本代表DFをチームメイトが称えた。板倉滉と冨安健洋が所属するアヤックスは、現地２月１日に開催されたエールディビジの第21節で、エクセルシオールとアウェーで対戦し、２−２のドロー。無所属の状態から今冬に加入した冨安が、この試合の81分から左SBで途中出場し、アーセナル時代の24年10月５日以来、484日ぶりとなる実戦復帰を果たした。エクセルシオール戦で２ゴールを挙げたアヤックス