【その他の画像・動画等を元記事で観る】 消えることのない10年の愛――。主演・道枝駿佑×ヒロイン・生見愛瑠による映画『君が最後に遺した歌』（3月20日公開）の最新予告が公開された。 ■観る者の胸を締めつける最新90秒予告 詩作が趣味の主人公・水嶋春人（道枝駿佑）と、文字の読み書きをすることが難しい「発達性ディスレクシア」の症状を抱える遠坂綾音（生見愛瑠）。 “文字”のない世界で生きる綾音に、春