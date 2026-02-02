2日11時現在の日経平均株価は前週末比128.05円（0.24％）高の5万3450.90円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1008、値下がりは526、変わらずは59と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。 日経平均プラス寄与度トップはファストリ で、日経平均を101.88円押し上げている。次いでフジクラ が27.07円、ＴＤＫ が26.82円、ＫＤＤＩ が18.65円、ダイキン が15.38円と続く。 マイナス寄与度は78.22円