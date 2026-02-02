高市早苗首相の台湾有事をめぐる発言に反発する中国がレアアースの対日輸出を規制している問題で、中国のSNS上では「日本企業の経営が困難に陥っている」との日本の報道が紹介され、話題になっている。微博で160万超のフォロワーを持つ海外情報発信系ブロガーは1月30日、「日本の会社が中国のレアアース輸出規制により経営が困難に」と題し、TBSの番組「報道1930」の内容を取り上げた。同番組では、兵庫県姫路市の姫路電子を取材。