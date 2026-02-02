和歌山県白浜町の「アドベンチャーワールド」で飼育されているエンペラーペンギンの赤ちゃん。エサの魚を前に、首を振ってなかなか食べない姿が人間の子どもの「イヤイヤ期」のようだと話題になっています。生後４カ月のエンペラーペンギンの赤ちゃん。アドベンチャーワールドでは去年９月３０日、４年ぶり１６羽目の赤ちゃんとして誕生しました。話題になった動画では、飼育員がエサの魚を見せますが、首を振ってなかなか食