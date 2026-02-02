読売新聞社が公表する日本株の株価指数「読売３３３」。投資情報サイト「トレーダーズ・ウェブ」などを運営する「ＤＺＨフィナンシャルリサーチ」の日本株アナリストである小松弘和氏が、毎週月曜に、前週を振り返りながら、読売３３３の値動きを解説します。構成銘柄の動向も詳しく紹介し、日本株市場の「今」が分かります。先週の読売３３３読売３３３は週間で１・７％安。日経平均は１・０％安、ＴＯＰＩＸは１・７％安とな