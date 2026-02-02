日銀本店日銀が2日発表した1月22、23日の金融政策決定会合の主な意見で、金融市場で進む円安や長期金利の上昇に警戒感を示し「金融政策面の処方箋は適時適切な利上げに尽きる」との声が政策委員から出ていたことが分かった。現状の金融環境が「まだ相当に緩和的だ」と指摘し、適切なタイミングでの利上げを求める委員もいた。ある委員は、円安の背景に関し、物価の変動も考慮した日本の実質金利が世界的にも低いことを挙げ、利