【ワシントン共同】米紙ウォールストリート・ジャーナルは1日までに、アラブ首長国連邦（UAE）の王族が、トランプ米大統領の一族が関わる暗号資産（仮想通貨）企業に約5億ドル（約776億円）を出資していたと伝えた。トランプ氏が昨年1月に2期目に就任する4日前に契約を交わしたという。出資比率は49％。UAEのムハンマド大統領の親族で、国家安全保障顧問を務めるタフヌーン氏が関与した。同紙は、外国政府高官が米大統領の関連