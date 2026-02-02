女優の志田未来（32）が2日までに自身のインスタグラムを更新。“推し活”ショットを披露した。志田は「FRUITS ZIPPERさんの東京ドーム公演『ENERGY』に参戦してきました」とし眼鏡姿の自身がグループのオリジナルTシャツを着用したショットを披露。後ろには東京ドームが見える。「本当に素敵な時間で大好きな気持ちが溢れて溢れて、終始感動しっぱなしでした」とし「みんな可愛くてキラッキラッに輝いてました」と感激。