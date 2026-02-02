杉谷拳士、古巣日本ハムのキャンプ地に登場今年もプロ野球のキャンプ地で“アルバイト”に励む超有名OBの姿が話題となっている。初日から登場した様子を自らSNSに投稿。ファンからは「今年もいた」「ベテランバイトさん来てる」と笑いが起きた。沖縄県国頭村で行われている日本ハムの2軍キャンプ当日の朝から現れ、慣れた手つきで打席の土をならしているのは、日本ハムOBで現在はタレントとして活躍する杉谷拳士さんだ。青いビ