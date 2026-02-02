日本勢のメダルラッシュへ、世界王者が先陣を切る。２月６日に開幕するミラノ・コルティナ五輪で金メダル第１号に輝く可能性を秘めるのが、スノーボード男子ビッグエア（ＢＡ）＆スロープスタイル（ＳＳ）の木俣椋真（２３＝ヤマゼン）だ。昨年の世界選手権王者として挑むＢＡは予選が５日（日本時間６日）、決勝が７日（同８日）に行われる。２種目での表彰台を目標に設定するスノーボーダーが単独インタビューに応じ、初出場と