阪神・佐藤輝明内野手（２６）が３日に沖縄・宜野座村野球場で行われているの春季キャンプの早出特守に参加。サブグラウンドで約３０分間、大山悠輔内野手（３１）、中野拓夢内野手（２９）とともにゴロ捕球やノックに打ち込んだ。昨季ゴールデン・グラブ賞を受賞した３人の登場にグラウンドも大盛り上がり。あふれんばかりの虎党が詰めかけ、ファインプレーが飛び出すと拍手や歓声も送られていた。第１クール２日目ながら早