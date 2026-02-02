ドジャーフェストで聞かれ「tough question」ドジャースの大谷翔平投手は2024年シーズンから加入し、ナ・リーグで2年連続の満票MVP（エンゼルス時代含めると3年連続）を獲得するなど、ワールドシリーズ連覇に貢献した。1日（日本時間2日）に行われたファン感謝祭「ドジャーフェスト」内で悩んだ末に回答した「ドジャース1番の思い出」が反響を呼んだ。この日、地元放送局「スポーツネット・ロサンゼルス」のスティーブン・ネル