生後6か月の息子を連れて、同じ月齢の赤ちゃんを持つ友人宅へ集まった日。思いがけない発熱に動揺し、慌てて小児科へ向かいました。筆者が初めての育児で空回りしていた頃の、忘れられない出来事です。 赤ちゃん連れの集まりで感じた違和感 息子が生後6か月の頃、同じ月齢の赤ちゃんを持つ友人宅に、親子4組で集まることになりました。抱っこ紐から息子を降ろした瞬間、違和感を感じました。「あれ、なんだか熱い？」気のせい