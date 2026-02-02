50代の約半数が歯周病――。厚生労働省の「令和6年歯科疾患実態調査結果」によると、進行した歯周病患者（歯周ポケットの深さ4mm以上）の割合は、45〜54歳で43％、55〜64歳で56.6％に上っている。歯は健康長寿のために欠かせないものだが、それを失ってしまう最大の原因が歯周病だ。この歯周病が生活習慣病のひとつであることはあまり知られていない。未来歯科（東京都港区）の川邉研次院長がこう語る。「口の中の感染症である歯周