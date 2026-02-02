◆第６６回きさらぎ賞・Ｇ３（２月８日、京都競馬場・芝１８００メートル）東京スポーツ杯２歳Ｓでも本命にしたローベルクランツ（牡３歳、栗東・小林真也厩舎、父サトノダイヤモンド）の巻き返しに期待する。前走は８着に敗れたが、不利の影響があり、度外視していい。前半は折り合って運べていたが、３コーナーあたりで他馬に接触され、リズムが崩れた。直線に入る頃には、手応えが渋くなっていた。中京・芝２０００メート