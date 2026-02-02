巨人の春季宮崎キャンプに２日、人気お笑いコンビのママタルトが訪れた。日テレ系「サンデーＰＵＳＨスポーツ」の収録のためで、ともに巨人のユニホーム姿で来場。ともに大の巨人ファン。大鶴肥満は体重を連想させる背番号「１９０」、檜原洋平は泉口のユニホームに袖を通していた。