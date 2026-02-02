ベルメゾンが、TVアニメ『ブルーロック』に登場する人気キャラクターの誕生日を記念したグッズを順次展開。第1弾として、主人公・「潔世一」のバースデーグッズを受注生産します☆ ベルメゾン TVアニメ『ブルーロック』グッズ  予約受付開始日時：2026年2月2日（月）11時頃〜発送予定：2026年3月下旬より順次販売店舗：ベルメゾン公式サイト「ベルメゾンネット」※期間内にお届け可能な生産体制の数量を超える注文