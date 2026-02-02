俳優・鈴木亮平が主演すするＴＢＳ系日曜劇場「リブート」（日曜・午後９時）の第３話が１日に放送され、世帯平均視聴率が１０・３％を記録したことが２日、分かった。初回は１３・３％でスタート。第２話は１１・７％。今回も２桁を維持し、個人視聴率は６・６％だった。（数字は関東地区、ビデオリサーチ調べ）妻殺しの罪を着せられた平凡なパティシエ（鈴木亮平）が自らの潔白を証明し、真犯人を見つけ出すために、愛する