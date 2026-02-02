9人組ガールズグループ・NiziU（ニジュー）が、2nd EP『Too Bad』を4月1日にリリースすることが2日、発表された。【集合ショット】天使…？ホワイトで揃えたドレスで登場したNiziU本作は、2024年7月にリリースされた『RISE UP』から約1年9ヶ月ぶりのEPとなり、リリースの情報とともに最新ビジュアルも公開。白い衣装をまとい、NiziUにしか放つことができない透明感あふれるビジュアルとなっている。タイトル曲「Too Bad」は