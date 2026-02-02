俳優の藤木直人（53）が2日、都内で行われた「第51回衆議院議員総選挙」期日前投票デモンストレーション記者発表会に登壇した。イメージキャラクターを務めるモデル・タレントの谷まりあ（30）とともに、有権者へ投票・期日前投票への参加を呼びかけた。【全身ショット】投票用紙を手に持ち…投票・期日前投票を呼びかけた藤木直人同イベントは、8日に投開票が予定されている「第51回衆議院議員総選挙」に向け、総務省が開催。