衆議院選挙の期日前投票が栃木県内各地で行われる中、日光市では３０日、高校に移動式の期日前投票所が設けられ、市民や生徒らが１票を投じました。 移動式の期日前投票所が設置されたのは、日光明峰高校です。 若者の投票率を上げようと市の選挙管理委員会が、２年前の衆議院選挙から導入しています。 ワゴン車の中には受付や記載台、それに投票箱など投票所の基本的な設備が配置されています。 日光市選挙管理委員会によりま