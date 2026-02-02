さくら市の喜連川地区で２月から開かれる「ひなまつり」を前に、会場の一つとなるホテルで３０日、ひな人形の飾り付けが行われました。 さくら市喜連川にある「お丸山ホテル」では、地域の施設にひな人形を飾るイベント「喜連川公方ひなまつり」が始まるのを前に、従業員やボランティアら１０人ほどが飾り付けを行いました。 このひなまつりは、地域の住民で作るグループが毎年開いていて、ことしで８回目になります。期間