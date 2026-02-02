去年、栃木県内で初めて市街地でクマに人が襲われる被害があり、県は自治体の判断で緊急的に銃での駆除ができる「緊急銃猟」を想定した訓練を、３０日に佐野市で実施しました。 訓練は佐野市内の小学校跡地で行われ、県と佐野市、県猟友会安蘇支部、警察や消防、それに他の自治体職員などおよそ７０人が参加しました、 佐野市では、今年度、クマに人が襲われた被害はありませんが、１月に入っても目撃情報が相次いでいて、緊急銃