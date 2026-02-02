7人組グループ・BTSが2016年5月にリリースした『花様年華 Young Forever』の収録曲「Save ME」のミュージックビデオ（MV）が、2月1日午前2時2分頃、YouTubeにおいて再生回数8億回を突破した。これにより「Save ME」は、BTSにとって通算10作目となる8億再生超えのMVとなった。【動画】累積再生数8億回を突破したBTS「Save ME」MV同曲はリリースから約9年9ヶ月が経過したアルバム収録曲であるにもかかわらず、現在もなお多くの支