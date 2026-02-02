連覇という言葉を封印し、キャンプに没頭する姿勢を示した阪神・藤川球児監督がキャンプ2日目に早速動いた。宜野座での全体アップを見届けると、そのまま具志川キャンプに電撃移動。キャンプ初日の会見でも「やっぱり具志川の選手たちが気になる」と語っており、藤川監督は平田2軍監督と意見交換しながら、梅野、木浪、糸原らベテラン組とドラフト1位・立石の動きに視線を送っていた。