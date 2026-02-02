オランダ１部リーグ・アヤックスのＤＦ冨安健洋（２７）が１日、エクセルシール戦の後半途中から加入後初出場を果たした。フレッド・グリム監督は試合後の記者会見で、公式戦４８４ぶりの復帰出場となった冨安のパフォーマンスを高評価した。冨安は０−２からわずか６分間で同点に追いつかれた直後の後半３５分、左サイドバックに入り途中出場。守備では安定したハイボール処理やチェック、攻撃でも積極的に前線に上がり勝ち越