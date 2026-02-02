ロックバンドGEZANのフロントマン、マヒトゥ・ザ・ピーポーが2日までにX（旧ツイッター）を更新。戦争に反対する思いをあらためてつづった。マヒトゥ・ザ・ピーポーは「そんなに多くをのぞんでるだろうか？」と問いかけた上で、「好きなことを好きに歌える世の中でありますように。無意味に思えることでも選べる世界でありますように」との願いをつづり、「だからどうしても戦争が嫌です」と訴えた。マヒトゥ・ザ・ピーポーは昨年1