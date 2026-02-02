日本ピーナッツ協会の鈴木隆一理事長業界団体が解散・再編しながらも、引き続き業界一丸となって落花生、ピーナッツの需要を喚起していく必要性が、1月22日に開催された全国落花生協会の新年賀詞交歓会で共有された。冒頭あいさつした同協会の根本実理事長は「当協会は本年3月末をもって解散することになっているが、来年以降においても落花生、ピーナッツに関する情報交換の機会が確保されるように実施体制などについて関係者