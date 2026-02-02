ラ・リーガ第22節、レアル・マドリードとラージョ・バジェカーノの試合は2-1とレアルが制した。しかし試合内容は低調で、後半アディショナルタイム＋10分に得たPKをキリアン・ムバッペが決めてなんとか勝利に漕ぎ着けている。この試合ではアクシデントも起こった。ルーズボールを追いかけようとしたイングランド代表MFジュード・ベリンガムが左ふとももの裏を抑えて苦痛の表情を見せ、10分に涙を見せながら交代を余儀なくされた。