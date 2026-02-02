ソフトバンクの春季キャンプは第1クールの2日目を迎えた。A組のブルペンでは、WBC台湾代表でソフトバンクの新外国人右腕・徐若熙（シュー・ルオシー）投手（25）がベールを脱いだ。小久保監督や城島CBOが見つめる中、谷川原相手に47球を投げた。16球目からは審判をつけてのピッチングでもストライク先行の投球。カーブやスライダーと変化球も投じた。徐若熙は日米複数球団の争奪戦の末に3年推定15億円の超大型契約で入団し