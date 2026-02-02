アメリカから輸出が解禁されたNVIDIAのAI向けチップ「H200」について、中国政府が国内企業のDeepSeekに購入許可を与えたとロイターが報じました。Exclusive: China conditionally approves DeepSeek to buy Nvidia's H200 chips  - sources | Reutershttps://www.reuters.com/world/china/china-conditionally-approves-deepseek-buy-nvidias-h200-chips-sources-2026-01-30/DeepSeek gets Nvidia chips nod - Taipei Timesht