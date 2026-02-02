484日ぶりに公式戦復帰を果たしたサッカーのオランダ1部アヤックスのDF冨安健洋（27）について、1日の敵地エクセルシオール戦の記者会見でグリム監督が絶賛した。昨年2月に右膝を手術した冨安は、2―0のリードから同点に追いつかれた直後、後半35分から左サイドバックでアーセナル（イングランド）時代以来のピッチに立った。地元メディアなどによると、グリム監督は「冨安が入った瞬間から、落ち着きが増した。彼はペースを