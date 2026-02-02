音楽プロデューサーの松尾潔氏（58）が2日までにX（旧ツイッター）を更新。高市早苗首相が1日に生出演予定だったNHK「日曜討論」をドタキャン欠席したことに対する批判の声に言及した。「日曜討論」には、与野党11党の党首が生出演し、衆院選（8日投開票）で訴える党の政策などについて主張し、議論をかわすことになっていたが、高市首相は直前で出演をキャンセル。放送後、自身のXを更新し「実は、ここ数日の遊説会場で、熱烈に支