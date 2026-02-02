OPEC＝石油輸出国機構にロシアなどを加えた有志8カ国が会合を開き、3月まで原油の増産を据え置くことを決めました。【映像】OPEC本部の様子サウジアラビアなどOPECの加盟国にロシアなどを加えた「OPECプラス」の有志8カ国は1日、オンラインで会合を開きました。会合では去年11月に決定した3月まで原油増産を一時停止する方針を維持することが再確認されました。アメリカがイランへの軍事介入を示唆し、原油価格が高値に達す