リヴァプールが、レンヌに所属するU−21フランス代表DFジェレミー・ジャケ獲得で合意したようだ。1日、イギリスメディア『BBC』、同『スカイスポーツ』、移籍市場に精通するイタリア人記者のファブリツィオ・ロマーノ氏などが伝えている。現在20歳のジャケはレンヌの下部組織出身で、身長190センチメートルのDF。右利きでセンターバック（CB）を本職とし、2024年1月にトップチームビューを飾り、同年1月から1年間はクレルモン