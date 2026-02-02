田中貴金属工業の店頭小売価格が1gあたり3万円台を突破し過去最高値を更新した。トランプ大統領のドル安容認発言を受け、安全資産とされる金を買う動きが加速している。銀や銅の価格も大幅に上昇し、5円玉の時価が額面を上回る試算も出ている。ドル安容認発言が金の安全資産需要を刺激今はまさに空前のゴールドブームだ。都内で貴金属などの買い取りを行っている東京・中央区の「買取大吉銀座中通り店」を取材した。50代：実家の