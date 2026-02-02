女優キム・ボギョンさんが亡くなってから、2月2日で5年となった。キム・ボギョンさんは2021年2月2日に逝去。享年44だった。【写真】『白い巨塔』出演のキム・ボギョンさん訃報は同月5日、葬儀を終えた後に伝えられた。ソウル芸術大学の演劇科を卒業後、広告モデルとして活動を始め、2001年公開の映画『友へ チング』で本格デビュー。以降、映画やドラマに出演を重ね、『白い巨塔』などで知られる。『白い巨塔』では主人公の精神的