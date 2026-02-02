LE SSERAFIMが、ソウルで開催されたアンコールコンサートをもって、初のワールドツアー「LE SSERAFIM TOUR ‘EASY CRAZY HOT’」を成功裏に終えた。彼女たちは約3時間にわたり完成度の高いパフォーマンスを披露し、全20都市・31公演に及ぶワールドツアーを華やかに締めくくった。【写真】宮脇咲良、直視できない胸元ざっくりドレスアンコールコンサートは、1月31日・2月1日の2日間、ソウル・蚕室（チャムシル）室内体育館で開催さ