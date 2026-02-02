【シーハリアー FRS Mk.1】 2月2日 出荷開始 価格：990円 ハセガワは、1/72スケールプラモデル「シーハリアー FRS Mk.1」の出荷を2月2日に開始した。価格は990円。 本製品は1975年頃に製造され、英国海軍では2006年まで使用されていた艦上戦闘機。全天候戦闘攻撃能力をもつといい、垂直離陸機としての性能を艦上用に発達させた機体としている。