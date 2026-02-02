四国水族館のNightscape Camp2025の様子 四国水族館（香川・宇多津町）は、2026年3月28日（土）、4月4日（土）、4月18日（土）の3回、それぞれ1泊2日で、閉館後の水族館に宿泊して、エサやりなどを体験できる「Nightscape Camp2026春」を開催します。 この企画は、水族館内にテントを設営し、海の中のような幻想的な雰囲気を楽しんでもらおうというもの。 スタッフから説明を受けながら生き物を観察したり、エサやりを体