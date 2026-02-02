【PG UNLEASHED 1/60 νガンダム/LEDユニット】 抽選受付期間：2月2日12時～2月16日15時 当選発表：2月18日 3月 発送予定 価格：81,400円 BANDAI SPIRITSは、プラモデル「PG UNLEASHED 1/60 νガンダム/LEDユニット」を通販サイト「プレミアムバンダイ」にて2月2日12時より抽選受付を開始する。抽選受付期間は2月16日15時まで。当選発表は2月18日