「パンダより恋が苦手な私たち」（日テレ系）の第4話が、31日に放送された。本作は、仕事に恋に人間関係…解決したいなら“野生”に学べ！ 前代未聞、動物の求愛行動から幸せに生きるためのヒントを学ぶ新感覚のアカデミック・ラブコメディー。（＊以下、ネタバレあり）「どうすればタイプの人に好かれるの？」。読者の恋愛相談に悩む一葉（上白石萌歌）は、いつの間にか変人動物学者の椎堂（生田斗真）に恋をしてしまい胸が